Der ISW hat sich dazu geäußert, ob die Sprengung des Wasserkraftwerks die Gegenoffensive der Ukraine stören könnte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mit der Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka wollten die Russen verhindern, dass ukrainische Truppen am linken Dnjepr-Ufer im Gebiet Cherson landen. Dies wird jedoch keine Auswirkungen auf die Situation im Gebiet der Hauptkämpfe haben. Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) schreibt.

„Russland könnte die Überschwemmungen nutzen, um den Dnjepr zu verbreitern und ukrainische Gegenangriffsversuche durch ein ohnehin schwieriges Gewässer zu erschweren. Russische Quellen haben starke und eindeutige Befürchtungen geäußert, dass die Ukraine sich darauf vorbereiten könnte, den Fluss zu überqueren und einen Gegenangriff am Ostufer der Region Cherson zu starten“, so die Analysten.

Gleichzeitig stellen sie fest, dass die Überschwemmung wahrscheinlich ukrainische Stellungen auf Inseln im Dnjepr-Delta weggespült hat und ukrainische Kämpfer unter russischem Artilleriebeschuss zur Evakuierung zwang. Dies hat jedoch kaum Auswirkungen auf die Gesamtsituation.

„Die von den Überschwemmungen betroffenen Gebiete des Einsatzgebietes (in einem Radius von 120 km zwischen Nowy Kachowka und Kizomis) sind geographisch sehr weit von den Frontgebieten entfernt, in denen das ISW in den letzten Tagen Kämpfe beobachtet hat. Es ist unwahrscheinlich, dass die Überflutung des unteren Dnjepr Gebiete betrifft, in denen in letzter Zeit aktive Kämpfe stattgefunden haben“, so die Analysten.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erklärte, das russische Militär habe Strukturen im Wasserkraftwerk Kachowka gesprengt, um ukrainische Einheiten am Vormarsch zu hindern.