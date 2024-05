Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat proaktiv gehandelt und die Urheber des Terroranschlags auf frischer Tat ertappt. Es wurden auch Beweise gesammelt, die die russische Spur eindeutig bestätigen.

Russland plante, am 9. Mai einen Terroranschlag in Kiew zu verüben. Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Provokation jedoch verhindert. Dies erklärte der Sprecher des Sicherheitsdienstes Artem Dekhtyarenko.

Ihm zufolge steckte hinter der Planung der Terroranschläge die Hauptnachrichtendirektion Russlands, besser bekannt als die Hauptnachrichtendirektion Russlands.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat früher als geplant gearbeitet, die Täter des Terroranschlags wurden auf frischer Tat ertappt. Außerdem wurde Beweismaterial gesammelt, das eindeutig die russische Spur bestätigt“, so Dekhtyarenko.

Der ukrainische Sicherheitsdienst verspricht, zu einem späteren Zeitpunkt Einzelheiten über die Sonderoperation bekannt zu geben.

Zuvor hatte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes davor gewarnt, dass Russland im Rahmen der neuen Informations- und psychologischen Operation (IPSO) in der Ukraine Provokationen an Orten mit Massenansammlungen von Menschen vorbereiten könnte. Zum Beispiel an Bahnhöfen und Krankenhäusern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland ein Strafverfahren gegen einen ukrainischen Staatsbürger eingeleitet hat, der beschuldigt wird, einen terroristischen Akt in Mordowien verübt zu haben.