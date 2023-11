Slowakische Spediteure haben den Grenzübergang zur Ukraine vorübergehend freigegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Slowakische Spediteure haben vorübergehend die Sperrung des Grenzübergangs Vishne Nemetske-Uschhorod für Lastwagen aufgehoben. Dies teilte der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes Andrej Demchenko mit, berichtet Ukrajinska Prawda.

„Im Zuge der Interaktion mit Vertretern der Grenzpolizei der Slowakischen Republik erhielt ich Informationen über die vorübergehende Aufhebung der Verkehrsblockade für LKW in Richtung des Kontrollpunktes Vishne Nemetskoe“, sagte er.

Am Morgen des 22. November befinden sich etwa 350 Lastkraftwagen auf dem Gebiet der Slowakei vor dem Kontrollpunkt Vishne Nemetskoe in Richtung Ukraine.

Insgesamt 250 Lastwagen in beide Richtungen haben am vergangenen Tag die Grenze über die Grenzübergänge Uschhorod-Vishne Nemetskoe überquert, und das sind mindestens 100 Fahrzeuge weniger als in den Tagen zuvor.