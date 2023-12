Slowakei nimmt Grenzblockade zur Ukraine wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Slowakische Spediteure haben die Fortsetzung der Blockade der Grenze zur Ukraine am Übergang Vyshnee Nemetskoye-Uschhorod angekündigt. Dies geht aus einer Erklärung der Union der Straßentransporteure der Slowakei (UNAS) auf Facebook vom Sonntag, 10. Dezember, hervor.

Die Blockade der Grenze wird am Montag, den 11. Dezember, um 15:00 Uhr beginnen und so lange dauern, „bis die Forderungen der Spediteure erfüllt sind“. Die Grenze wird für den Güterverkehr gesperrt, während der Personenverkehr nicht eingeschränkt wird.

Die Entscheidung wurde „auf der Grundlage einer Bewertung der eingegangenen Informationen und ihrer Auswirkungen auf den slowakischen Straßenverkehrsmarkt“ getroffen.

Die Hauptforderung der slowakischen Spediteure ist die Aufhebung der „visafreien Transportzone“, die seit dem 1. Juli 2023 zwischen der Europäischen Union und der Ukraine in Kraft ist (sie hebt für ukrainische Spediteure die Erlaubnis auf, auf dem EU-Markt zu arbeiten – Anm. d. Red.)

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Spediteure aus Polen weiterhin die Grenze zur Ukraine in vier Richtungen blockieren. Tausende von Lastwagen stehen auf polnischem Territorium Schlange und warten auf die Ausreise in die Ukraine.

Zu den polnischen Spediteuren gesellten sich ihre Kollegen aus der Slowakei, die am 1. Dezember den Kontrollpunkt Uschhorod an der Grenze zur Ukraine blockierten. am 5. Dezember wurde der Lkw-Verkehr wieder aufgenommen, aber die slowakischen Spediteure drohten, die Blockade wieder aufzunehmen, wenn die Situation mit der Aufhebung des Genehmigungssystems für ukrainische Lkw-Fahrer nicht geklärt wird.