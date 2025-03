Die Ukraine hat die Einfuhr einiger Produkte aus der Slowakei verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen aus der Slowakei wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in dem Land verboten.

Der staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz hat die Einfuhr von tierischen Produkten aus der Slowakei in die Ukraine aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche im Land verboten. Dies teilte der Pressedienst der Behörde am Dienstag, den 25. März mit.

„Es ist verboten, aus der Slowakischen Republik Tiere, die für das MKS-Virus empfänglich sind, genetisches Material, Rohstoffe und Produkte aus diesen Tieren in die Ukraine einzuführen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Infektionsquelle – kranke Tiere mit MKS, sowie solche in der Inkubationszeit. Das Virus kann insbesondere durch Produkte von Tieren, die für diese Krankheit empfänglich sind, übertragen werden. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine früher die Einfuhr von Waren aus Ungarn wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche eingeschränkt hat. Ein Fall von Maul- und Klauenseuche wurde in einer Rinderfarm mit 1400 Tieren in der Stadt Kisbaicza an der Grenze zwischen Ungarn und der Slowakei entdeckt. Es war der erste Ausbruch der Seuche in diesem Land seit 50 Jahren.