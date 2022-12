Soldaten der Freiwilligenarmee brauchen Hilfe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten einer separaten Einheit der Black Mist UDA, die als Teil der SDF und der 47. Partisanenbrigade der Region Cherson kämpft, benötigen dringend Hilfe in Form von Winterausrüstung und einem Fahrzeug für den Weg an die Front.

„Die Besonderheit der Black Mist-Kampfeinheit besteht darin, offensive Kampfhandlungen und Spezialoperationen an den heißesten Stellen der Front durchzuführen. Unsere freiwilligen Kämpfer halten seit 2013 bis heute die Verteidigung der Nation aufrecht. Und seit Beginn der umfassenden Invasion haben sie die Siedlungen in den besetzten Gebieten mit Würde verteidigt und befreit. Um ihre Aufgaben effektiver erfüllen zu können, benötigen die Kämpfer derzeit dringend Mittel für den Kauf von Fahrzeugen für die Front, die Reparatur und den Kauf von Winterreifen für die vorhandenen Fahrzeuge sowie für die Ausstattung mit Schuhen, Thermounterwäsche, Rucksäcken und spezieller persönlicher Schutzausrüstung“, so Vladimir „Shum“, Kommandant einer der Einheiten.

Nun sind die ukrainischen Soldaten erneut in einem Krisenherd im Einsatz und benötigen materielle Hilfe, um die territoriale Integrität der Ukraine weiterhin verteidigen und bewahren zu können.

Wir bitten alle Betroffenen, sich an der Spendensammlung für die Krieger-Freiwilligen zu beteiligen:

Bank FUIB

5417330102144505

Shevchuk Kristina

Privatbank

4149 6293 1837 6175

Verkhoven Alexej

Verwendungszweck: „Für das Auto“, „Für die Reparatur“, „Für den Bedarf“

Halten Sie die Verteidigung der Ukraine zusammen! Der Sieg wird für uns sein! Ruhm für die Ukraine!