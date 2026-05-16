Am Sonntag werden in der Ukraine bis zu 23 °C erwartet, in den meisten Regionen wird es regnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 17. Mai gibt es in der Ukraine Regen, stellenweise Gewitter, die Tagestemperaturen liegen bei bis zu 23 °C. Details vom Ukrainischen Hydrometeorologischen Zentrum.

Für Sonntag, den 17. Mai, werden in der Ukraine Regenfälle und stellenweise Gewitter vorhergesagt, die Tagestemperaturen liegen bei bis zu 23 °C.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Details: : In der Ukraine wechselnde Bewölkung. In der Nacht im äußersten Westen und Osten, tagsüber in der Ukraine, außer im Westen, kurzzeitige Regenfälle, stellenweise Gewitter.

Der Wind weht aus Südost und dreht auf Nordost, 5–10 m/s.

Die Temperaturen liegen nachts bei 10–15 °C, tagsüber bei 18–23 °C.

In Kiew und Umgebung ist es bewölkt mit Aufhellungen. Nachts bleibt es trocken, tagsüber kommt es zu kurzzeitigen Regenschauern. Der Wind weht aus Südost und dreht auf Nordost, 5–10 m/s.

Die Temperaturen in der Region liegen nachts bei 10–15 °C, tagsüber bei 18–23 °C; in Kiew liegen sie nachts bei 11–13 °C, tagsüber bei 20–22 °C.