Spanien übergibt 10 weitere Leopard 2A4-Panzer an die Ukraine

Heute, am 15. Juli, hat Spanien mit der Übergabe einer neuen Charge Militärhilfe an die Ukraine begonnen. Dabei handelt es sich insbesondere um zehn Kampfpanzer Leopard 2A4, mehrere Baggerlader und eine große Anzahl von Panzerabwehrraketen.

Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die auf der Website des spanischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht wurde.

„Der multimodale Transport von 10 Kampfpanzern des Typs Leopard 2A4 in die Ukraine hat begonnen, nachdem die Überholung, Anpassung und Bereitschaft im Werk Santa Barbara Sistemas in Alcalá de Guadaira (Sevilla) abgeschlossen und die entsprechenden Tests zur Überprüfung bestanden wurden“, heißt es in der Erklärung.

Das spanische Verteidigungsministerium erinnerte daran, dass die erste Etappe des militärischen Hilfstransports von Sevilla nach Ferrol letzte Woche auf dem Landweg durchgeführt wurde.

Mit dieser neuen Charge von Leopard 2A4 hat Spanien bereits 20 solcher Panzer an die Ukraine übergeben und plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine weitere neue Serie vorzubereiten oder zu übergeben.

Am 27. Mai berichtete El Pais unter Berufung auf eigene Quellen, dass Spanien der Ukraine 19 Leopard 2A4-Panzer und etwa zehn Patriot-Flugabwehrraketen als Teil eines neuen Militärhilfepakets im Wert von 1,23 Milliarden Dollar übergeben werde