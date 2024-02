Spione haben eine russische Radarstation mitsamt ihrem Personal zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Spezialkräfte der Gruppe der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums Gusi-9 haben die russische Radarstation Kasta-2E2 getroffen. Die Station wurde am 13. Februar in der Nähe der russisch-ukrainischen Grenze niedergebrannt, berichtete der Pressedienst der Hauptdirektion für Nachrichtendienste.

Es wird darauf hingewiesen, dass die russische Kasta-2E2 infolge des Feuerangriffs außer Betrieb gesetzt wurde und das Wartungspersonal der Radarstation Verluste erlitt.

Nach Angaben des Geheimdienstes überwachte der feindliche Radarkomplex vor dem Angriff der ukrainischen Aufklärer den Luftraum über den ukrainischen Regionen Charkiw und Sumy sowie über den Regionen Belgorod und wahrscheinlich Kursk und Woronesch in der Russischen Föderation

Kasta-2E2 ist ein mobiles Drei-Koordinaten-Dezimeter-Band-Allround-Radar zur Überwachung des Luftraums, zur Bestimmung von Koordinaten und zur Erkennung von Luftzielen.

Die Station ist in der Lage, Objekte in extrem niedriger Höhe zu erkennen, ihre Spureneigenschaften zu bestimmen und Koordinaten und Parameter der Zielbewegung an das Luftverteidigungskontrollsystem zu übermitteln. Die Erfassungsreichweite beträgt bis zu 150 Kilometer.

Wir erinnern daran, dass die Verteidigungsstreitkräfte im Laufe des vergangenen Tages 950 Angreifer, neun Panzer, 54 Artilleriesysteme und 33 unbemannte Luftfahrzeuge zerstört haben.

Die Ukraine zerstörte auch das russische große Landungsschiff Caesar Kunikov. Das feindliche Schiff wurde von Magura V5 Angriffsmarinedrohnen vor der Küste der vorübergehend besetzten Krim angegriffen.