Der Sprecher des US-Kongresses Johnson sagte, die Erlaubnis des Weißen Hauses, Russland mit westlichen Waffen anzugreifen, reiche nicht aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Sprecher des US-Kongresses Mike Johnson betonte, dass Washington aufhören sollte, „die militärischen Kräfte in der Ukraine zu mikromanagen“ und fügte hinzu, dass er plane, dieses Thema in einem Gespräch mit der Regierung Biden anzusprechen

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat erklärt, dass die derzeitige, vom Weißen Haus erteilte Genehmigung für die ukrainische Armee, mit US-Waffen russisches Territorium anzugreifen, nicht ausreicht.

Mike Johnson sagte dies in einem Kommentar an Voice of America.

Er betonte, dass Washington aufhören müsse, „die militärischen Kräfte in der Ukraine zu mikromanövrieren“ und fügte hinzu, dass er plane, dieses Thema bei der Regierung Biden anzusprechen.

„Ich habe mich bereits dazu geäußert, und ich werde es wieder tun. Wir werden mit dem Weißen Haus darüber sprechen“, sagte Johnson.

Zuvor hatten vier US-Beamte, die um Anonymität baten, erklärt, Präsident Joe Biden habe der Ukraine grünes Licht für den Einsatz von US-Waffen gegeben, die innerhalb Russlands zum begrenzten Zweck der Verteidigung von Charkiw eingesetzt werden sollen.

Daraufhin bestätigte US-Außenminister Antony Blinken, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden der Ukraine die Erlaubnis erteilt habe, militärische Ziele in Russland mit US-Waffen anzugreifen.

Gleichzeitig erklärte Kirby, dass die Genehmigung auf die Region Charkiw und die Arten von Zielen, die die Ukraine angreifen kann, beschränkt ist.

Später stellte Kirby klar, dass die USA die Erlaubnis für die Ukraine, US-Waffen für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen, ausweiten könnten. Die Entscheidung wird von der Situation auf dem Schlachtfeld abhängen.