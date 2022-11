Das staatliche Ermittlungsbüro hat seine Arbeit in Cherson wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Mitarbeiter des staatlichen Ermittlungsbüros haben ihre Arbeit im befreiten Cherson wieder aufgenommen. Dies ist auf der Website des State Bureau of Investigation am Mittwoch, 16. November berichtet.

„Die territoriale Abteilung des State Bureau of Investigation in Melitopol, die ihre Aktivitäten auf die Autonome Republik Krim, Saporoshje, Cherson Region und Sewastopol erstreckt, hat bereits vollständig seine Arbeit in der Stadt von Eindringlingen befreit wieder aufgenommen. Die Mitarbeiter der Abteilung Cherson sind bereits zurückgekehrt und arbeiten im regionalen Zentrum und in den befreiten Gebieten der Region“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Büros werden die Stabilisierungsmaßnahmen in den enteigneten Gebieten fortgesetzt, Kriminelle und Verräter werden ermittelt.

„Während der gesamten Monate der Besetzung der Region Cherson hat das Staatliche Ermittlungsbüro effizient in der Region gearbeitet und aktiv die Bewegungen des Feindes erfasst, Straftaten festgestellt und Verdachtsfälle in Abwesenheit gemeldet. Die überwiegende Mehrheit der Verräter unter den Beamten und Vollzugsbeamten ist dem State Bureau of Investigation gut bekannt. Jetzt wird diese Arbeit auf die praktische Ebene übergehen und noch effektiver werden“, versicherte die Agentur.

Das State Bureau of Investigation rief alle, die Informationen über Kollaborateure haben, dazu auf, diese über eine spezielle Telefonleitung unter der Nummer 044-300-27-07 zu melden.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine einen verkleideten russischen Militär in Cherson festgenommen. Der Mann gab zu, dass seine Aufgabe darin bestand, Informationen zu sammeln, das Feuer auf die ukrainischen Streitkräfte einzustellen und Sabotage zu betreiben…