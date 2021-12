Statistiken sind beängstigend: Gosstat hat Daten zur Sterblichkeit in der Ukraine veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

In der Ukraine ist die Gesamtsterblichkeitsrate der Bevölkerung in diesem Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 25,8 % gestiegen.

Dies wird von der staatlichen Statistikbehörde gemeldet.

Sterblichkeit

Zwischen Januar und Oktober dieses Jahres starben in der Ukraine insgesamt 562.137 Menschen. Im Jahr 2020 starben im gleichen Zeitraum 426.687 Menschen. Allein im Oktober dieses Jahres starben 74.282 Menschen. Im Oktober 2020 lag die Zahl bei 59.047, was einem Rückgang von 15.235 entspricht.

Fruchtbarkeit

Die Geburtenrate ist in der Ukraine gesunken. Während von Januar bis Oktober dieses Jahres 229.209 Menschen geboren wurden, waren es im gleichen Zeitraum des letzten Jahres 247.278.

Wanderungswachstum

Bis Oktober 2021 betrug der Wanderungszuwachs 15.473 Personen, während es im letzten Jahr 8.621 weniger waren, nämlich 6.852 Personen.

Bevölkerung

Am 1. November betrug die Einwohnerzahl der Ukraine 41.270.899. Unter Berücksichtigung von Sterblichkeit, Geburtenrate und Migration ist die Bevölkerungszahl in unserem Land seit Jahresbeginn um 317.455 Personen zurückgegangen.

Kriminalitätsstatistiken in der Ukraine

Die Kriminalitätsrate in der Ukraine stieg in den 1990er Jahren rapide an und erreichte im Jahr 2000 ihren Höhepunkt. Danach setzte ein umgekehrter Prozess ein, der bis 2009 anhielt, als die ukrainische Wirtschaft in die globale Finanzkrise geriet.

Die Kriminalitätslage in der Ukraine hat sich seit 2017 weiter verbessert, und die vorläufige Kriminalitätsstatistik für 2020 ist die beste seit einem Jahrzehnt. Während im Jahr 2016 insgesamt 592.604 Straftaten begangen wurden, sind es im Jahr 2020 335.000, darunter 1.326 Morde.