Die Slowakei will die Reparaturbasis für ukrainisches Militärgerät ausbauen

Der slowakische Außenminister Juraj Blanar sagte, dass sein Land plant, die Reparaturbasis für ukrainisches Militärgerät in Michalovce zu erweitern

Die Slowakei will den Reparaturstützpunkt für ukrainische Militärausrüstung in Michalovce ausbauen.

Dies erklärte der slowakische Außenminister Juraj Blanar während eines Treffens mit der deutschen Außenministerin Annalena Burbock, berichtet Dennik N.

Blanár, der sich auf seinem ersten offiziellen Besuch in Deutschland befindet, sprach mit Burbock vor allem über den Krieg in der Ukraine, Migration und Beziehungen.

Die Reparaturwerkstatt, die sich in der Militäreinheit der slowakischen Armee in Michalovce befindet, wurde Ende 2022 in Betrieb genommen. Laut Blanar will die Slowakei sie im Rahmen ihrer Hilfe für die Ukraine ausbauen. Deutschland wird die Reparaturen finanzieren, während die slowakische Seite die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wird.

Gleichzeitig bekräftigte er, dass die Slowakei die Ukraine nicht mehr mit Waffen beliefern wird.

Laut Blanar wird Bratislava jedoch weiterhin humanitäre Hilfe an die Ukraine liefern. Sie plant auch, sich an der Entminung des Landes zu beteiligen.

Im November 2023 hatte die Regierung von Ministerpräsident Robert Fico nach ihrem Amtsantritt die Militärhilfe für die Ukraine aus staatlichen Reserven eingestellt.