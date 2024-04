Es wird keine Zwangsrückführung von Ukrainern aus dem Ausland geben - Stefanishyna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Ministerin für europäische und euro-atlantische Integration Olha Stefanishyna hat erklärt, dass die Ukraine keine Männer im wehrfähigen Alter aus dem Ausland zwangsweise zurückschicken wird.

Der Beamte sagte dies in einem Kommentar an die Deutsche Welle.

Stefanishyna versicherte, dass die Übermittlung ihrer eigenen Daten an die CCC und JV nicht automatisch eine Mobilisierung an die Front bedeutet.

„Die Ukraine hat ein Gesetz zur Mobilisierung verabschiedet und wir müssen verstehen, inwieweit wir Männer auf dem Schlachtfeld ersetzen können. Wir sprechen über das Mobilisierungspotenzial – Buchhaltung und Information. Das ist das Hauptziel unserer Entscheidung“, sagte der Minister.

Der Beamte sagte, dass der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Ilvi Johansson, im Mai die Ukraine besuchen wird, um den künftigen Rechtsstatus der Ukrainer im Ausland zu erörtern, da der derzeitige Mechanismus des vorübergehenden Schutzes der EU bis März 2025 gültig ist.

„Daher wird es keine Beschränkungen und keine erzwungene Rückkehr ukrainischer Bürger jeglichen Geschlechts oder Alters in ein Land im Krieg geben. Aber es gibt keine angenehmen Lösungen in Kriegsangelegenheiten, und wir sollten nicht vergessen, dass der Krieg noch andauert und wir ihn gewinnen müssen“, fügte Stefanishyna hinzu.

Am 23. April kündigte die ukrainische Regierung Regeln an, nach denen Pässe für Männer im wehrfähigen Alter nur noch innerhalb des Landes und nicht mehr in ausländischen diplomatischen Vertretungen ausgestellt werden können. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, die im Ausland leben, können daher keine neuen Pässe erhalten oder die Gültigkeit ihrer Dokumente verlängern.