Es steht nun fest, ob es am Donnerstag zu Stromausfällen kommen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Energieversorger rechnen am Donnerstag nicht mit Stromausfällen. Dennoch wurden die Ukrainer zu einem sparsamen Umgang mit Strom aufgerufen.

Für Donnerstag, den 16. April, sind in der Ukraine keine Einschränkungen der Stromversorgung geplant. Dies teilte die Pressestelle von Ukrenerho mit.

„Morgen, am Donnerstag, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs geplant“, heißt es in der Mitteilung.