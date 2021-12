Die stellvertretende US-Außenministerin ist vor ihrem Besuch in Moskau in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Außenminister Dmytro Kuleba hat die stellvertretende US-Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten, Karen Donfried, getroffen, die vor ihrer Reise nach Moskau zu einem Arbeitsbesuch in Kiew eingetroffen ist. Dies wurde am Montag, den 13. Dezember auf der Website des Außenministeriums bekannt gegeben.

„Die Gesprächspartner koordinierten die Positionen der Ukraine und der USA am Vorabend des Besuchs des stellvertretenden Außenministers in Moskau. Die US-Seite stimmte dem Grundsatz ‚keine Entscheidungen über die Ukraine ohne die Ukraine‘ zu, was Dmytro Kuleba zur Kenntnis nahm“, heißt es in der Erklärung.

Die USA bekräftigten ihre unerschütterliche Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine und ihre Bereitschaft, gemeinsam mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten ein umfassendes Paket zur Abschreckung Russlands von einer neuen Phase der Aggression gegen unseren Staat umzusetzen.

Kuleba betonte seinerseits das Engagement der Ukraine für politische und diplomatische Wege zur Lösung des russisch-ukrainischen bewaffneten Konflikts und begrüßte die aktive Beteiligung der USA an den diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation und friedliche Lösung.

Der Minister erläuterte, wie er sich die wirksame Umsetzung der Minsker Vereinbarungen vorstellt, insbesondere die Schritte Russlands im Bereich der Sicherheit und der humanitären Hilfe, die zum Abbau der Spannungen und zur Lösung des Friedensprozesses beitragen können.

Zuvor hatte Dmytro Kuleba einen trilateralen Ansatz zur Eindämmung Russlands beschrieben. Ihm zufolge werden politische Botschaften, Sanktionen und eine enge militärische Zusammenarbeit eingesetzt, um einen russischen Angriff auf die Ukraine zu verhindern…