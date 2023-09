Die Steuerbehörden haben mitgeteilt, dass der Plan der Verbrauchssteuereinnahmen übertroffen wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verbrauchssteuer auf in der Ukraine hergestellte und in das Zollgebiet der Ukraine eingeführte verbrauchssteuerpflichtige Waren (Produkte) in Höhe von 10 Mrd. Hrywnja wurde im August dieses Jahres an den allgemeinen Fonds des Staatshaushalts abgeführt. Dies berichtete das Pressezentrum des Staatlichen Steuerdienstes der Ukraine am 13. September.

Nach Angaben des STS entsprechen die Verbrauchssteuereinnahmen in Höhe von 10 Mrd. Hrywnja 120,3% des vom Finanzministerium der Ukraine bestätigten Einnahmeindikators (zusätzlich wurden 1,7 Mrd. Hrywnja eingenommen) und übersteigen die Einnahmen im August letzten Jahres um 2,3 Mrd. Hrywnja bzw. 29,5%.

Die Erfüllung der Einnahmeindikatoren wurde durch zusätzliche Einnahmen aus in der Ukraine produzierten Waren erreicht, insbesondere Tabakwaren – um 1,6 Milliarden Hrywnja (139,3% des nachgewiesenen Ziels und +27,8% gegenüber August letzten Jahres), Spirituosen – um 0,4 Milliarden Hrywnja (211,7% des nachgewiesenen Einnahmeindikators und +6,9% mehr als im letzten Jahr).

Durch die Übertragung der Verpflichtung zur Zahlung einer 5%igen Verbrauchssteuer auf den Einzelhandelsverkauf von Tabakwaren auf die Hersteller und Importeure von Tabakerzeugnissen und Flüssigkeiten, die in elektronischen Zigaretten verwendet werden, sind die Einnahmen der lokalen Haushalte aus dieser Steuer deutlich gestiegen.

So betrug im Zeitraum Januar-August 2023 der durchschnittliche monatliche Betrag für die Zahlung der 5%igen Verbrauchssteuer durch die Hersteller und Importeure 638 Mio. Hrywnja, was 2,6 Mal höher ist als die durchschnittlichen monatlichen Zahlen für Januar-April 2022.