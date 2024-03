Streiks in russischen Raffinerien haben zu einem Anstieg der Gaspreise in Europa geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die europäischen Erdgaspreise steigen nun schon den vierten Tag in Folge. Dies ist auf eine Verringerung der Lieferungen aus der US-amerikanischen LNG-Anlage Freeport und Drohnenangriffe auf russische Raffinerien zurückzuführen, schreibt Bloomberg.

Die Notierungen der Futures stiegen am 18. März um 7,7%, was den größten Intraday-Zuwachs seit dem 3. Januar darstellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass einer der Faktoren für den Preisanstieg die Verringerung der Lieferungen an die Exportanlage Freeport LNG in Texas ist, da einige Arbeiten bis April verlängert werden. Und in Norwegen verringern ungeplante technische Störungen die Pipeline-Gasexporte.

Die Gaspreise spiegeln auch den Anstieg der Ölkontraktpreise nach den ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerien wider und erhöhen die „geopolitische Temperatur“.

Zur Erinnerung: Über Nacht haben Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes drei Raffinerien in Russland angegriffen – in den Städten Rjasan, Kstowo und Kirischi. am 12. März legten Drohnen eine der leistungsstärksten Raffinerien in Russland, LUKOIL-Nizhnegorodnefteorgsintez, lahm.

Die jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe haben die Schließung von drei Ölraffinerien in Russland verursacht. Damit hat Russland 12 Prozent seiner Raffineriekapazität verloren.