Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Explosionen auf dem strategischen russischen Militärflugplatz in der Stadt Engels waren die Folge krimineller Handlungen Russlands auf dem Gebiet der Ukraine. Jurij Ignat, Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, sagte dies während eines Telethon, RBoyevye Lieferungen-Ukraine berichtet am Montag, 26. Dezember.

„Es besteht kein Zweifel, dass dies die Folgen der russischen Aggression sind. Dies ist eine weitere „Retourkutsche“, die wir bereits zu hören gewohnt sind. Dies sind die Folgen dessen, was Russland auf unserem Boden tut. Wenn die Russen dachten, der Krieg würde sie nicht in Mitleidenschaft ziehen, so haben sie sich getäuscht. Solche Dinge passieren immer häufiger, und wir hoffen, dass dies nur der Ukraine zugute kommt“, sagte er.

Ihm zufolge werden die wirklichen Folgen der Explosionen in einigen Tagen deutlich werden, wenn Satellitenbilder vom Flugplatz auftauchen.

Jurij Ignat erinnerte auch daran, dass frühere derartige „Knalle“ noch zu Schäden an Flugzeugen geführt haben…