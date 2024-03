Die Streitkräfte der Ukraine haben die Verluste der Russischen Föderation in Richtung Tavriyskiy bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden haben die russischen Aggressoren mehr als 330 Tote und Verwundete auf der Tavriysk-Richtung verloren. Dies berichtete der Kommandeur des OSGV Tavria, Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj, am Samstag, den 2. März in Telegram.

Seinen Angaben zufolge hat der Feind gestern 22 Luftangriffe, 1 Raketenangriff, 53 Gefechte, 1157 Granatenangriffe und 130 Kamikaze-Drohnenangriffe durchgeführt.

Im Gegenzug halten unsere Verteidiger feindliche Angriffe ab und führen aktive Operationen in bestimmten Richtungen durch.

„Die Gesamtverluste des Feindes im Laufe des letzten Tages sind: an Arbeitskräften – 336 Menschen (getötet und verwundet); an Waffen und militärischer Ausrüstung – 38 Einheiten (ohne Drohnen). Dabei handelt es sich insbesondere um 4 Panzer, 12 BBMs, 6 Artilleriesysteme, 1 PTRK, 4 Flugabwehrfahrzeuge, 10 Fahrzeuge und 1 Einheit Spezialausrüstung. 258 UAVs verschiedener Typen wurden neutralisiert oder abgeschossen. Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben außerdem 3 Munitionsdepots und 2 weitere wichtige Einrichtungen der Russen zerstört“, sagte Tarnawskyj.

Er fügte hinzu, dass in den letzten zwei Tagen 10 Russen gefangen genommen worden seien.

Achtung! Das Video enthält unflätige Sprache!

Wir erinnern daran, dass der erste Tag des Frühlings 2024 für mehr als 900 russische Eindringlinge der letzte war. Außerdem verbrannten Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte mehr als 40 Einheiten russischer Panzerfahrzeuge, darunter 14 Panzer.