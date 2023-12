Streitkräfte der Ukraine: Russland hat mehrere Gruppen von Drohnen auf die Ukraine abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Kriegsverbrecher haben am Mittwochabend, 20. Dezember, erneut Angriffsdrohnen über der Ukraine gestartet. Derzeit sind die südlichen und östlichen Regionen bedroht. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf ihrem Telegram-Kanal.

Mehrere Gruppen von feindlichen Drohnen bewegen sich von Süden her. Insbesondere bewegen sie sich aus dem besetzten Teil der Region Cherson in Richtung Krywyj Rih.

Die Luftwaffe stellt fest, dass mehrere Gruppen von Drohnen aus der Region Kursk in Richtung der Region Sumy fliegen.

Ab 20:48 Uhr wurde in der Ukraine wegen des Starts eines russischen MiG-31K-Kampfjets, der Hyperschallraketen des Typs Kinschal tragen kann, Großalarm ausgerufen. Um 21:05 Uhr wurde jedoch in Teilen der Regionen, vor allem in Kiew, eine Flugverbotszone ausgerufen.

Beamte der Luftwaffe stellten klar, dass die russischen Kampfdrohnen in Richtung Kropywnyzkyj unterwegs waren.

Die restlichen Drohnen sind in den Regionen Sumy und Poltawa stationiert.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat die Russische Föderation Drohnen über der Ukraine abgeschossen, der Alarm wurde in mehreren Regionen und in Kiew ausgerufen.

Darüber hinaus wurden bei dem Angriff in Cherson zwei Menschen verletzt – ein Kind und eine Frau.