Stromimporte sind aufgrund künstlicher Beschränkungen erneut bedroht, sagt ein Experte

Die staatliche Regulierung des Energiemarktes in Form von Preisobergrenzen (Grenzpreise) schränkt die Möglichkeit von Stromimporten in Zeiten der Knappheit ein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Kommentar von Wladimir Omeltschenko, Direktor für Energie- und Infrastrukturprogramme am Rasumkow-Zentrum.

„Was die Elektrizität betrifft, so wird die Situation durch die so genannten Preisobergrenzen verschärft, die die Möglichkeit von Importen in Zeiten der Knappheit einschränken“, sagte der Experte.

Ihm zufolge ist die Ukraine aufgrund der russischen Angriffe mit einer Verknappung der Energiekapazitäten konfrontiert, was in Verbindung mit dem Temperaturrückgang das System zusätzlich belastet.

„In erster Linie wird dies durch Faktoren wie einen Strommangel aufgrund von Schäden durch rassistische Angriffe sowie einen Temperaturrückgang bestimmt“, sagte Omeltschenko.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine derzeit die Stromimporte erhöhen muss, aber die derzeitigen Preisbeschränkungen erschweren diesen Prozess.

Zuvor hatte auch Olexander Kharchenko, Direktor des Energieforschungszentrums, gesagt, dass die derzeitigen regulatorischen Beschränkungen es schwierig machen, Strom in die Ukraine zu importieren, selbst in Situationen, in denen dies notwendig ist, um Stromausfälle zu vermeiden.