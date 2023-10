In Sumyshchyna starb ein Teenager, nachdem ein unbekannter Gegenstand in seinen Händen explodiert war

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Bezirk Achtyrskyi von Sumshchyna ist ein 14-jähriger Teenager gestorben, nachdem ein im Hof gefundener Sprengkörper in seinen Händen explodiert war. Über diesen Hinweis auf die Polizei von Sumshchyna berichtet Suspilne.

Die Tragödie ereignete sich am Freitag, den 6. Oktober. Es wird berichtet, dass in dem Haus, in dem die Explosion stattfand, eine große Familie lebt.

Die Mutter des toten Jungen sagte, sie sei mit anderen Kindern im Haus gewesen, und ihr Sohn habe im Hof Fischernetze abgebaut.

Es gab eine Explosion und die Frau rannte auf den Hof und sah ihren verletzten Sohn. Der Teenager wurde ins Krankenhaus eingeliefert, aber er starb dort.

Nach vorläufigen Angaben explodierte in den Händen des Teenagers ein unbekannter Gegenstand.

