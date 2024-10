Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wladimir Putin hat eine eklatante Desinformation verbreitet, die nicht die wirkliche Situation widerspiegelt, sagte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat auf dem BRICS-Gipfel über die tatsächliche Kampfsituation in der Region Kursk in der Russischen Föderation gelogen. Dies berichtete Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj am Freitag, den 25. Oktober, auf Telegram.

„Die Erklärung, die der Chef des Aggressorlandes auf dem BRICS-Gipfel über die Einkreisung der ukrainischen Truppen in der Region Kursk abgegeben hat, entspricht nicht der Realität. Es handelt sich um eine eklatante Desinformation, die nicht die wirkliche Situation widerspiegelt“, schrieb der Oberbefehlshaber.

Syrskyj zufolge setzen die ukrainischen Truppen ihre aktiven Operationen in Richtung Kursk fort und zerstören den dritten Monat in Folge das Kampfpotenzial des Feindes.

Vom 8. August bis heute haben die russischen Truppen in der Region Kursk verloren:

5 Mehrfachraketenwerfer „Ich danke den ukrainischen Soldaten für ihre Standhaftigkeit, ihre Ausdauer und ihren echten Mut, den sie unserem heimtückischen Feind an allen Abschnitten und Richtungen der Front entgegenbringen“, fügte Syrskyj hinzu.

17.819 Personen (unrettbar – 6.662; Sanitäter – 10.446; Kriegsgefangene – 711); * 45 Panzer; * 256 gepanzerte Kampffahrzeuge; * 565 Einheiten automobiler Ausrüstung; * 99 Artilleriesysteme;

Zuvor hatten ukrainische Fallschirmjäger die so genannte „Straße des Todes“ in der Region Kursk in Russland gezeigt. Die Straße ist übersät mit zerstörtem russischen Gerät.