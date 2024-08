Syrskyj wurde in den Rang eines Generals befördert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Generaloberst Olexander Syrskyj, in den Rang eines Generals befördert.

Der entsprechende Erlass vom 23. August wurde von der Kanzlei des Präsidenten der Ukraine veröffentlicht.

„Verleihung des militärischen Ranges eines Generals an Generaloberst Olexander Stanislawowitsch Syrskyj, Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine“, heißt es in dem Dekret.

Olexander Syrskyj wurde am 8. Februar 2024 Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine. Er trat die Nachfolge von Walerij Saluschnyj an, der die ukrainische diplomatische Vertretung in Großbritannien leitete.