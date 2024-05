Ein Teil von Sewastopol war ohne Strom, nachdem Trümmerteile einer unbemannten Drohne auf ein Umspannwerk gefallen waren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Angriff auf die Krim: Ein Teil von Sewastopol war ohne Stromversorgung, nachdem Trümmerteile einer Drohne auf ein Umspannwerk gefallen waren. Teilweiser Stromausfall in der Stadt

Trümmerteile von abgeschossenen Drohnen fielen auf das Umspannwerk von Sewastopol auf der vorübergehend besetzten Krim. Dadurch kam es zu einem teilweisen Stromausfall in der Stadt.

Der Gouverneur der besetzten Stadt Sewastopol, Mikhail Razvozzhayev, berichtete dies auf Telegram.

„Nach der Abwehr des Angriffs werden Spezialisten damit beginnen, die Stromversorgung wiederherzustellen“, schrieb Raswoschajew. Einen ungefähren Zeitrahmen für die Wiederaufnahme der Stromversorgung nannte er nicht.

Der Besatzungsgouverneur sagte auch, dass es in der Nacht des 17. Mai einen Angriff von Drohnen über dem Gebiet von Sewastopol gab, den die Russen mit Handfeuerwaffen abschießen konnten. Zunächst erklärte der Besatzungsgouverneur, dass es keine Schäden an der zivilen Infrastruktur gab.

Um 3.14 Uhr informierte Razvozzhayev, dass die russischen Luftverteidigungskräfte und die Marine in verschiedenen Gebieten von Sewastopol weiterhin unbemannte Luftfahrzeuge und unbemannte Boote im Wasser zerstörten.

In der Nacht zum 16. Mai detonierte das wichtigste Raketen- und Artilleriedepot auf dem Militärflugplatz Belbek auf der vorübergehend besetzten Krim, berichtete die Guerillabewegung ATESH.

Auch am Abend des 15. Mai waren starke Explosionen auf der besetzten Krim zu hören, insbesondere in Sewastopol und Jewpatorija, wie Suspilne Local berichtet. Zuvor hatten die Besatzungsbehörden einen Luftangriffsalarm ausgerufen. Daraufhin wurde die russische Luftabwehr in Sewastopol aktiviert und mehrere Luftziele wurden zerstört.