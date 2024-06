Ein Teil von Sumy ist aufgrund eines Unfalls stromlos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auch in Bilopolye in der Region Sumy gibt es teilweise keinen Strom, sagte der Bürgermeister der Stadt, Jurij Zarko.

In Sumy ist der Strom wegen eines Unfalls in der Stromanlage teilweise ausgefallen. Darüber sagte am Sonntag, den 9. Juni, im Telegram-Kanal der Stadtverwaltung von Sumy.

„Aufgrund der Notsituation an den Anlagen ist in einem Teil der Stadt der Strom ausgefallen“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass es in einem Teil der Stadt kein Wasser gibt.

„An einigen Adressen wurde die Stromversorgung an den Wasserentnahmestellen unterbrochen, was zur Einstellung der Wasserversorgung führte“, heißt es im Stadtrat.

Die Stromingenieure und -dienste arbeiten an der raschen Wiederaufnahme der Stromversorgung.

Zuvor hatte DTEK erklärt, dass seit Beginn des Krieges mit Russland alle Wärmekraftwerke des Unternehmens in großem Umfang bestreikt und komplett abgeschaltet wurden. Derzeit ist die Holding aktiv auf der Suche nach Anlagen in Europa und kauft diese.

Und Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, dass 42 Blöcke von Wärmekraftwerken in der Ukraine zerstört wurden – das sind 73 Prozent aller Wärmeerzeugungskapazitäten.