Terror in Aktion: Ein Schlag gegen Krywyj Rih

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland bombardiert weiterhin Wohngebäude in friedlichen ukrainischen Städten. Diesmal wurde Krywyj Rih mit Raketen beschossen. Eine Rakete schlug in ein Wohnhochhaus ein, eine andere in ein vierstöckiges Universitätsgebäude. Sechs Tote und 75 Verletzte, darunter sechs Kinder, sind zu beklagen.

H3. Offizielle Informationen

Mehr als 350 Menschen sind an der Rettungsaktion am Ort des russischen Einschlags in Krywyj Rih beteiligt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

„Vorläufiger Stand: zwei ballistische Raketen. Völlig zerstörte Stockwerke eines Wohngebäudes vom vierten bis zum neunten Stockwerk. Die Arbeit ist kompliziert: in den zerstörten Eingang des Hauses fiel Teile der Struktur“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge wurden auch ein Universitätsgebäude und ein Verwaltungsgebäude von russischen Raketen getroffen.

„Bis jetzt wissen wir von fünf Toten, darunter ein Kind und seine Mutter. Mein Beileid an die Angehörigen. Dutzende von Menschen sind verwundet und traumatisiert, alle erhalten die notwendige Hilfe“, fügte Selenskyj hinzu.

H3. Ein weiterer Schlag für Cherson

Beim russischen Beschuss von Cherson wurden drei Menschen getötet und 17 weitere verwundet, darunter ein Jugendlicher, Freiwillige und Gemeindearbeiter; ein weiterer wurde in Beryslaw verwundet.

„Ab dieser Stunde nur in Cherson – siebzehn verwundete und drei tote Zivilisten. Eine weitere Person wurde infolge der Angriffe auf Beryslaw verletzt“, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson Alexander Prokudin.

Ihm zufolge ist das jüngste Opfer 16 Jahre alt. Das Mädchen wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Toten und sechs Verletzten handelt es sich um Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens, fünf weitere sind Freiwillige.

Prokudin sagte, sie seien unter feindlichen Beschuss geraten, als sie den Einwohnern von Cherson bei der Beseitigung der Folgen von Beschuss und Überschwemmungen halfen.

„Die Intensität des Beschusses hängt mit der Rotation der feindlichen Truppen auf dem linken Ufer zusammen. Russland hat seine Truppen, die zuvor unsere ukrainischen Streitkräfte besiegt haben, aufgestockt. Sie werden auch diese vernichten, aber wir müssen noch ein wenig warten. Liebe Bürger von Cherson, bitte seien Sie in den nächsten Tagen so vorsichtig wie möglich. Diese Terroristen beschießen die ganze Stadt, und der Beschuss wird weitergehen“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

H3. Trauernde

In Krywyj Rih wurde am Dienstag, den 1. August, der Tag der Trauer ausgerufen, sagte der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt Alexander Vilkul im Telegram.

Es gibt 22 Verwundete in Krankenhäusern, darunter zwei Kinder. Auch unter den fünf Toten ist ein 10-jähriges Mädchen.