Tote und 17 Verletzte: Die regionale Militärverwaltung hat die Folgen des Angriffs auf Charkiw aufgezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des Beschusses von Charkiw durch die Russen am Abend des 16. Januar wurde ein Mann getötet und 17 weitere Menschen wurden verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow.

Ihm zufolge haben die Angreifer zwei Angriffe auf Charkiw mit S-300-Raketen aus Richtung des russischen Belgorod durchgeführt.

Im Bezirk Cholodnogorskij wurden die Fassaden von etwa 20 Wohnblöcken und das Gebäude eines privaten medizinischen Zentrums beschädigt und 14 Autos zerstört. Die Untersuchung dauert noch an.

Unter den Opfern sind 16 Frauen im Alter von 38 bis 90 Jahren und ein 31-jähriger Mann. Drei von ihnen wurden noch vor Ort behandelt.

Derzeit befinden sich 13 Opfer in der medizinischen Einrichtung: eine 43-jährige Frau befindet sich in einem sehr ernsten Zustand, sie hat eine schwere Stichwunde erlitten. Eine 39-jährige Frau befindet sich ebenfalls in einem ernsten Zustand. Andere befinden sich in einem mittelschweren und leichten Zustand. Darüber hinaus haben die Rettungskräfte 30 Menschen evakuiert.