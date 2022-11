Trotz der Energiekrise wächst die Nachfrage nach Elektroautos in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Trotz der Energiekrise in der Ukraine im Oktober, ausgelöst durch russische Streiks gegen Energieinfrastruktureinrichtungen, steigt die Nachfrage nach Elektroautos in dem Land weiter an. Dies wurde am 8. November von der Profilvereinigung Ukrautoprom berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Oktober 1.614 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zur ukrainischen Autoflotte hinzugefügt wurden, was 73% mehr als im letzten Jahr und 2% mehr als im September ist.

Die Hauptmasse der zugelassenen Elektroautos waren PKW – 1.556 Einheiten (308 neue und 1.248 gebrauchte).

Beliebteste Elektroauto-Modelle, die im Oktober zugelassen wurden:

NISSAN Leaf. – 268 Stück;

Leaf. – 268 Stück; VOLKSWAGEN ID.4 – 227 Stück;

ID.4 – 227 Stück; DONG FENG -Honda M-NV – 117 Stück;

-Honda M-NV – 117 Stück; TESLA Model 3 – 115 Stück;

Model 3 – 115 Stück; RENAULT Zoe – 90 Stück.

Auch im vergangenen Monat wurden 58 gewerbliche Elektroautos (alle gebraucht) zugelassen. Der Marktführer in diesem Segment ist traditionell der RENAULT Kangoo Z.E. (39 Stück).

„Insgesamt haben seit Jahresbeginn mehr als 10,5 Tausend batteriebetriebene Fahrzeuge ihre Erstzulassung in der Ukraine erhalten, das sind eineinhalb Mal mehr als im gleichen Zeitraum 2021“, – resümierte UkrAwtoProm.