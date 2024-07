Truppen der Russischen Föderation haben einen Zivilisten in der Region Cherson verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 63-jähriger Bewohner des Dorfes Tokarevka wurde mit einem Explosionstrauma und einer Splitterwunde an der Schulter und am Unterarm ins Krankenhaus eingeliefert.

Während des russischen Beschusses des Dorfes Tokarevka in der Region Cherson wurde ein 63-jähriger Zivilist verwundet. Darüber berichtete am Samstag, den 13. Juli, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Die Besatzungstruppen aus der Artillerie beschossen die Siedlung in der Gemeinde Dariivska. Mit einem Explosionstrauma und einer Trümmerwunde an der Schulter und am Unterarm wurde ein 63-jähriger Bewohner des Dorfes Tokarevka ins Krankenhaus eingeliefert. Das Opfer wird mit der notwendigen Hilfe versorgt“, heißt es in dem Bericht.