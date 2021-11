Uber Shuttle Service schließt in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Uber Shuttle Service wird ab dem 19. November 2021 seinen Betrieb in Kiew einstellen. Dies berichtete Uber am Dienstag, den 16. November.

„Nach 2,5 Jahren Uber Shuttle in Kiew haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Service ab dem 19. November einzustellen. Wir … Ziel ist es, die Städte weiterhin bei der Nutzung der Uber-Technologie zu unterstützen. Unsere anderen Dienste, wie UberX und Uber Comfort, wird in Kiew zu arbeiten, so dass wir hoffen, dass Sie weiterhin Uber zu verwenden, „- der Bericht sagte.

Das Unternehmen versprach, den nicht verbrauchten Restbetrag der ab dem 19. November gültigen Shuttle-Pakete auf die Karte zurückzubuchen, mit der der Kauf getätigt wurde.

Gleichzeitig erfolgt die Rückerstattung für Pakete, die mit Bargeld gekauft wurden, in Form von Uber-Guthaben, das bei jedem Uber-Dienst in der Ukraine verwendet werden kann…