Die Ukraine arbeitet an der Rückkehr von Männern aus dem Ausland - Klymenko

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Nachdem das ukrainische Parlament das Gesetz über die Verlängerung des Kriegsrechts und die allgemeine Mobilmachung in der Ukraine unterstützt hat, haben sich die Fälle von Versuchen, die Grenze illegal zu überqueren, gehäuft.

Die Ukraine verhandelt mit den Ländern der Europäischen Union über die Rückführung von Männern aus dem Ausland, die die Grenze illegal überschritten haben. Darüber sagte am Donnerstag, den 20. Juni, der Innenminister Igor Klymenko in einem Interview mit Radio Liberty.

„Wir führen Konsultationen mit unseren Kollegen aus der Europäischen Union und diese Verhandlungen werden weitergehen“, sagte Klymenko.

Ihm zufolge sind die europäischen Länder derzeit nicht in der Stimmung, ukrainische Männer in Massen zurückzuschicken, aber die Verhandlungen gehen weiter.

Er fügte hinzu, dass Grenzbeamte in der Ukraine jeden Tag Dutzende von Menschen festnehmen, die versuchen, die ukrainische Grenze illegal in Richtung EU-Länder zu überqueren, unter anderem durch Wälder in den Bergen und den Fluss Tisa.

„Wir halten die Menschen nicht nur direkt an der Grenze fest, sondern auch an Kontrollpunkten, die 5-10 Kilometer von der Grenze entfernt sind. Wir sprechen hier natürlich von Dutzenden von Menschen jeden Tag. Es sind 10, es sind 20, es sind 30“, sagte Klimenko.