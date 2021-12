Die Ukraine hat einen Rekord bei den Gasexporten aufgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Gasexporte stiegen im November auf einen neuen historischen Rekord von 566 Mio. Kubikmetern. Dies ist 53 Mal höher als die Einfuhren, die sich im vergangenen Monat auf 10,7 Millionen Kubikmeter beliefen, wie die Branchenzeitschrift ExPro am Vortag berichtete.

Ungarn erhielt im November mit 317 Millionen Kubikmetern (66% der Gesamtlieferungen) die größten Gasexporte, die Slowakei mit 174 Millionen Kubikmetern (31% der Lieferungen) und Polen mit 75 Millionen Kubikmetern (13%).

Gas wurde von mehr als 20 Unternehmen exportiert, darunter ausländische und ukrainische Händler sowie private ukrainische Förderunternehmen.

Im Vergleich zum Oktober stiegen die Gasexporte im November um 24% oder 109 Millionen Kubikmeter. Seit Anfang Dezember lagern ausländische Unternehmen rund 1,2 Milliarden Kubikmeter Gas in ukrainischen unterirdischen Gasspeichern unter „Zollverschluss“.

Die Ukraine hat in den ersten 11 Monaten des Jahres 2021 mehr als 2 Milliarden Kubikmeter Gas exportiert.

Die Gaseinfuhren in die Ukraine wiederum gingen im November gegenüber Oktober um das 14-fache zurück. Das gesamte Gas wurde über einen virtuellen Umkehrmechanismus aus Ungarn importiert. Es erfolgten keine Lieferungen nach anderen Bestimmungsorten.

Im Zeitraum Januar-November 2021 waren die Gasimporte der Ukraine die niedrigsten in den letzten sechs Jahren, als die Gasimporte aus Europa begannen. Die Gaseinfuhren waren in diesem Zeitraum mit 2,55 Milliarden Kubikmetern Erdgas sechsmal niedriger als im Vorjahr. Der Rückgang der Importe ist auf die rekordhohen Gaspreise in Europa in diesem Jahr zurückzuführen…