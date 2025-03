Die Ukraine hat die Einfuhr bestimmter Waren aus Ungarn verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz hat die Einfuhr von tierischen Produkten aus Ungarn aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in diesem Land verboten, berichtet der Pressedienst der Agentur. Der Staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz hat die Einfuhr von tierischen Gütern, die für das Maul- und Klauenseuche-Virus empfänglich sind, von genetischem Material sowie von Rohstoffen und tierischen Produkten von solchen Tieren aus Ungarn in die Ukraine verboten. „Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um die Einschleppung des Maul- und Klauenseuche-Erregers in die Ukraine zu verhindern. Der Staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz und seine Gebietskörperschaften überwachen ständig die Tierseuchensituation“, heißt es in der Erklärung. Die Agentur wies darauf hin, dass die Quelle der Infektion Tiere mit Maul- und Klauenseuche und solche in der Inkubationszeit sind. Das Virus kann auch durch Lebensmittel von Tieren übertragen werden, die für die Krankheit empfänglich sind. Zur Erinnerung: Vor kurzem ist in Deutschland die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen.