Nach einem Drohnenangriff auf eine russische Ölpipeline wurden die Lieferungen nach Ungarn ausgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein Drohnenangriff auf eine Messstation hat die Öllieferungen nach Ungarn unterbrochen. Budapest bezeichnete dies als einen Angriff auf seine Souveränität.

Dies gab der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bekannt, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ujszo.

Der ungarische Außen- und Handelsminister sagte, dass als Folge eines nächtlichen Drohnenangriffs auf die Messstation der Druschba-Ölpipeline die Öltransporte in das Land vorübergehend eingestellt wurden.

Nach seinen Angaben hatte er ein Telefongespräch mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten, der sagte, dass der Transport noch nicht möglich sei, aber dass die Reparaturarbeiten im Gange seien. Es wird erwartet, dass die Transporte am späten Abend wieder aufgenommen werden, wenn keine neuen Zwischenfälle auftreten.

Der Minister betonte auch, dass es bei einem Ausfall der Druschba physisch unmöglich sein wird, Ungarn und die Slowakei mit Öl zu versorgen. Ungarn betrachtet den Vorfall als einen „Angriff auf seine Souveränität“.

„Wir fordern die Ukrainer dringend auf, keine Energieinfrastrukturen anzugreifen, die nach Ungarn führen“, sagte er.

Außerdem ereigneten sich die Explosionen in der Nähe der Versandstation Stalniy Kony in der Region Orjol, die die technologischen Prozesse der Druschba-Ölpipeline steuert und eine Schlüsselrolle bei der Versorgung des Seehafens Ust-Luga in der Region Leningrad mit Öl spielt.

Gleichzeitig hat die russische Luftabwehr offenen Quellen zufolge eine Reihe von zivilen Zielen angegriffen.