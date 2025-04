Der Staatliche Dienst für Notfallsituationen hat die Fälschung über chemische Vergiftungen von Rettungskräften im Gebiet Poltawa dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es ist kein einziger Fall einer chemischen Vergiftung unter den Rettungskräften bei der Inspektion des Absturzortes der Drohne im Gebiet Poltawa bekannt geworden.

Die im Netz verbreitete Information, dass angeblich am 15. April zwei Mitarbeiter des Staatlichen Rettungsdienstes nach der Inspektion des Ortes des Drohnenabsturzes im Gebiet Poltawa in einem ernsten Zustand mit einer chemischen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, entspricht nicht der Realität. Darüber berichtet am 18. April der Staatliche Notdienst.

„Nicht ein einziger Fall von chemischer Vergiftung unter den Rettern als Folge der Inspektion des Ortes des Absturzes des unbemannten Luftfahrzeugs im Gebiet Poltawa ist nicht verzeichnet“, heißt es in der Meldung.

In der staatlichen Notstandssituation wird betont, dass alle operativen Informationen nur aus offiziellen und überprüften Quellen veröffentlicht werden – auf den Seiten der staatlichen Rettungsdienste, regionalen Verwaltungen, Verteidigungskräfte und anderen autorisierten Strukturen.

Wir werden daran erinnern, dass die Truppen der Russischen Föderation das Gebiet Poltawa mit Drohnen angegriffen haben, die als Luftabwehr eingesetzt wurden. Schrapnell Unbemanntes Luftfahrzeug fiel und verursachte Schäden.