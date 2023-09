Die Ukraine und Kanada haben ein Freihandelsabkommen erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau haben am Freitag, den 22. September, ein aktualisiertes Freihandelsabkommen unterzeichnet, wie der Pressedienst des Präsidialamtes mitteilte.

Das erweiterte Abkommen enthält zusätzliche Positionen zur Liberalisierung von Investitionen und Handel, insbesondere des Exports von Dienstleistungen.

Es ist auch vorgesehen, das Abkommen auf Waren der Europäischen Union, Großbritanniens und Israels auszuweiten.

Darüber hinaus wurde in Anwesenheit von Wolodymyr Selenskyj und Justin Trudeau ein Memorandum of Cooperation zwischen PJSC Ukrhydroenergo und der kanadischen Eikon Construction Global Services Incorporated über die Zusammenarbeit beim Bau von Wasserkraftwerken in der Ukraine unterzeichnet.

Das Dokument sieht die Ausarbeitung einer möglichen Beteiligung der kanadischen AECON am Bau des Wasserkraftwerks Kanevska und des Wasserkraftwerks Kakhovska vor.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der Ukraine am 1. August 2017 in Kraft getreten ist. Es ermöglichte die gegenseitige Abschaffung oder Senkung von Einfuhrzöllen auf die meisten Warenpositionen.

Schon beim ursprünglichen Abkommen wurde vereinbart, dass es in Zukunft auf den Bereich der Dienstleistungen und Investitionen ausgedehnt werden würde.

Wie wir bereits berichteten, begann das Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem kanadischen Ministerpräsident Justin Trudeau in der kanadischen Hauptstadt Ottawa.

Kanada will der Ukraine eine halbe Milliarde Dollar zur Verfügung stellen