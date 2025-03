Selenskyj äußerte sich zur Lage in der Region Kursk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Truppen erfüllen ihre Aufgaben in der Region Kursk. Das Militärkommando koordiniert sie und konzentriert sich darauf, das Leben der Menschen zu retten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während eines Briefings.

„Unsere Truppen in der Region Kursk erfüllen ihre Aufgaben. Die Russen versuchen definitiv, maximalen Druck auf unsere Truppen auszuüben“, sagte er.

Gleichzeitig, so Selenskyj, tue das Militärkommando, was es tun müsse – so viele Menschenleben wie möglich zu retten.

Die Lage in der Region Kursk

Seit dem Sommer hat das ukrainische Militär eine Offensive in der Region Kursk (Russland) durchgeführt. Dadurch konnten sie die Regionen Sumy und Charkiw vor der Eröffnung einer neuen Front schützen.

Doch vor kurzem haben die Russen eine Gegenoffensive in diesem Gebiet gestartet. Erst heute Morgen wurde berichtet, dass die russischen Truppen ihre Offensive auf Sudzha in der Region Kursk fortsetzen und neues Gebiet erobern. Geolocation-Aufnahmen bestätigen, dass die Russen südlich von Sudzha vorrücken.

