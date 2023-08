Die Ukraine unternimmt einen "diplomatischen Schachzug" gegen Russland - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine unternimmt einen diplomatischen Schachzug, um Russland zu schwächen. Die Ukraine wird bei einem Treffen in Saudi-Arabien an diesem Wochenende einen neuen Versuch unternehmen, die Unterstützung von Dutzenden von Ländern zu gewinnen. Darüber schreibt die New York Times.

Die Ukraine und Saudi-Arabien haben Diplomaten aus rund 40 Ländern zu Gesprächen in die Hafenstadt Jeddah am Roten Meer eingeladen. Darunter sind China, Indien, Brasilien, Südafrika und einige ölreiche Golfstaaten, die während des Krieges versucht haben, gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland zu unterhalten.

Der Publikation zufolge ist das Treffen der Ausgangspunkt für den voraussichtlich wichtigsten diplomatischen Schachzug der Ukraine in den kommenden Monaten, um zu versuchen, Russland zu „sprengen“.

Obwohl ukrainische und westliche Beamte „versuchen, die Erwartungen an die Gespräche an diesem Wochenende zu dämpfen, indem sie betonen, dass ein Ende des Krieges unwahrscheinlich ist und dass viele der eingeladenen Länder ihre Position nicht ändern werden“, glauben Analysten, dass das Treffen für die Ukraine „zu einem entscheidenden Zeitpunkt“ stattfindet.

Während an der Front heftig gekämpft wird, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch gegenüber seinen Diplomaten, dass die Lage „noch schwieriger werden wird, da der Druck, einen Verhandlungsweg zum Frieden zu finden, in den kommenden Monaten wahrscheinlich zunehmen wird“.