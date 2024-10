Die Ukraine hat die von den Verbündeten versprochenen Luftabwehrsysteme noch nicht erhalten - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die auf dem NATO-Gipfel versprochenen Luftabwehrsysteme sind noch nicht vollständig in der Ukraine eingetroffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass die Ukraine noch nicht alle von der NATO versprochenen Luftabwehrsysteme erhalten hat. Er sagte dies während eines Interviews mit Vertretern der Massenmedien der nordeuropäischen Länder.

Die während des NATO-Gipfels versprochenen Luftabwehrsysteme sind noch nicht vollständig in der Ukraine angekommen.

„Als die NATO-Länder sagten, dass sie ab heute nicht bereit sind, die Ukraine wegen des Krieges in der NATO zu sehen, und dass sie nicht bereit sind, entschiedenere Schritte in dieser Richtung zu unternehmen, sind sie jedoch bereit, sechs oder sieben sehr konkrete Systeme bereitzustellen, die Ihren Himmel schützen werden, obwohl dies keine vergleichbaren Dinge sind, aber in Zeiten des Krieges sagen Sie: Ja, wir werden das nicht lautstark vorbringen. Wir müssen wirklich geeint bleiben. Wir sind dankbar für Ihre Hilfe. Und natürlich sind diese Systeme sehr wichtig. Und für uns ist das Risiko, eine solche Gelegenheit zu verlieren, wenn sie von Partnern angeboten wird…. Wir haben beschlossen, dass diese Systeme bis zum Beginn des Schuljahres in der Ukraine, das dieses Jahr am 2. September begonnen hat, installiert werden“, sagte der Staatschef.

Bis heute hat die Ukraine jedoch noch nicht die angegebene Anzahl von Flugabwehrsystemen erhalten.

