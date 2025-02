Die Ukraine hat Vorschläge für einen "All-for-All"-Austausch im Falle von Verhandlungen mit der Russischen Föderation gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainische Seite wirbt ständig für die Möglichkeit eines „All-for-All“-Austauschs, sagte der Leiter des Sekretariats der Koordinationszentrale für die Behandlung von Kriegsgefangenen.

Die Koordinationszentrale für die Behandlung von Kriegsgefangenen hat zusammen mit dem Außenministerium und dem Präsidialamt Vorschläge für einen Austausch „alles für alles“ im Falle von Verhandlungen mit der Russischen Föderation erarbeitet. Der Leiter des Sekretariats der Koordinationszentrale für die Behandlung von Kriegsgefangenen, Bohdan Okhrimenko, sagte dies in einem Interview mit Ukrinform.

Ihm zufolge wirbt die ukrainische Seite ständig für die Möglichkeit eines Austauschs „alle gegen alle“.

„Wir haben Listen mit unseren Bürgern, die sich in feindlicher Gefangenschaft befinden, die von der MHCHH oder anderen Quellen bestätigt werden. Und es gibt viele vermisste Personen, an denen wir weiter arbeiten. Wenn eine Vereinbarung über den Austausch all derer getroffen wird, die wir festhalten, werden wir sie der russischen Seite übergeben. Dementsprechend gibt die russische Seite alle Personen heraus, die sich in ihrer Gewalt befinden“, sagte Okhrimenko.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Okhrimenko auch sagte, dass DNA-Übereinstimmungen für die Überreste von fast 50 ukrainischen Kriegsgefangenen von 62 Leichen bestätigt wurden, die von Russland angeblich aus dem IL-76-Flugzeug überführt wurden, das im Januar 2024 in der Region Belgorod der Russischen Föderation abgestürzt ist.