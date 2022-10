Die Ukraine hat während des Krieges 24 Milliarden Dollar an Hilfe erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem Einmarsch Russlands hat die Ukraine mehr als 24 Milliarden Dollar an Finanzhilfe erhalten, von denen eine Milliarde für den Wiederaufbau bereitgestellt wurde, so das Finanzministerium am Freitag, den 28. Oktober.

Insgesamt haben internationale Partner in diesem Jahr 36,959 Milliarden Dollar an Hilfe zugesagt. Bisher wurden 65 % des zugesagten Betrags ausgezahlt.

Berichten zufolge machten Zuschüsse weniger als die Hälfte der erhaltenen Mittel aus – 10,485 Mrd. USD oder 43,5 %.

Die USA haben mit 12,99 Mrd. USD und die EU mit 11,5 Mrd. USD die meiste Hilfe zugesagt. Die USA haben 8,49 Mrd. USD oder 65 % bereitgestellt, allesamt in Form von Zuschüssen, während die EU 4,845 Mrd. USD oder 42 % bereitgestellt hat, davon nur 626 Mio. USD als Zuschüsse.

Das Finanzministerium berichtet außerdem, dass die Nationalbank seit Beginn des Krieges das Haushaltsdefizit um 330 Mrd. Hrywnja (10,562 Mrd. $) durch den Kauf von Militäranleihen gedeckt hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass der monatliche Bedarf zur Finanzierung des staatlichen Haushaltsdefizits in diesem Jahr etwa 5 Mrd. $ beträgt, während diese Zahl im nächsten Jahr auf 3 bis 4 Mrd. $ pro Monat (38 Mrd. $ für das Jahr) sinken dürfte. Das Finanzministerium hofft, dass die Emission der Nationalbank im Jahr 2023 nicht benötigt wird…