In der Ukraine werden die Obergrenzen für Banküberweisungen verschärft: Wen betreffen diese Beschränkungen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie hoch werden die Höchstbeträge für Überweisungen sein? In der Ukraine werden neue Beschränkungen für Geldüberweisungen eingeführt. Diese betreffen nur eine bestimmte Kategorie von Unternehmern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle der Nationalen Vereinigung der Banken der Ukraine (Nationales Antikorruptionsbüro).