Die Ukraine wird auf Sanktionen gegen das russische Raketenprogramm bestehen - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Seite wird auf dem Ukraine-EU-Gipfel am 3. Februar auf harten Sanktionen gegen das russische Raketenprogramm bestehen. Dies teilte Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch, den 4. Januar, in einem Online-Briefing mit.

Ihm zufolge wird die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland im Mittelpunkt des Gipfels stehen.

„Hier sind unsere Prioritäten klar: Wir begrüßen die Verabschiedung des neunten EU-Sanktionspakets, das eine Reihe von Schritten enthält, auf denen die Ukraine seit langem besteht, gleichzeitig kann und sollte der Sanktionsdruck verstärkt werden. Und ich betone, dass strenge Sanktionen gegen das russische Raketenprogramm oberste Priorität haben“, sagte er.

Der Beamte sagte auch, dass die Ukraine dieses Thema Ende letzten Jahres angesprochen habe.

„Wir haben genug Fakten, genug Informationen, und jetzt liegt der Ball auf der Seite der EU. Wir brauchen alle notwendigen Informationen, um Sanktionen zu verabschieden, die es ermöglichen, die Produktion von Raketen in Russland zu „ersticken“, die für Massenkriegsverbrechen in der Ukraine eingesetzt werden, wir brauchen Lösungen“, fügte der Außenminister hinzu.

Er wies auch auf die Notwendigkeit von Lösungen hin, die Russland den Zugang zu Technologien und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck verwehren, die es ihm ermöglichen, Raketen zu starten.

Wie bereits berichtet, sind die russischen Ölexporte auf dem Seeweg im Dezember um fast ein Viertel gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre gesunken.