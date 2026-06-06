In der Ukraine wurden mehr als 800 km Anti-Drohnen-Tunnel eingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Insbesondere wurden allein im Mai mehr als 211 km Anti-Drohnen-Schutz für Logistikrouten eingerichtet und fast 38 km beschädigte Abschnitte instand gesetzt.

In der Ukraine wurden seit Jahresbeginn mehr als 800 km Anti-Drohnen-Schutzanlagen entlang der Logistikrouten in den Frontgebieten eingerichtet. Die Arbeiten werden fortgesetzt, um die Sicherheit der Lieferungen und Evakuierungen zu gewährleisten. Dies teilte Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow am Samstag, dem 6. Juni, mit.

Die Aufgabe der Einrichtung wird vom Staatlichen Spezialtransportdienst wahrgenommen.

So wurden laut Angaben des Ministers allein im Mai mehr als 211 km Anti-Drohnen-Schutz für Logistikrouten eingerichtet und fast 38 km beschädigte Abschnitte instand gesetzt. Parallel dazu wurden weitere 115,5 km Straßen in den frontnahen Gebieten instand gesetzt.

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„Dies trägt dazu bei, eine stabile Logistik, eine schnelle Versorgung mit notwendigen Ressourcen, die Evakuierung von Verwundeten und eine sicherere Fortbewegung des Militärs selbst unter ständiger Bedrohung durch Drohnenangriffe aufrechtzuerhalten“, erklärte er.

Insgesamt, fügte Fedorow hinzu, seien seit Jahresbeginn bereits 822 km Anti-Drohnen-Schutz für Logistikrouten eingerichtet und mehr als 170 km beschädigte Straßen wiederhergestellt worden.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium über eine Verstärkung des Drohnenschutzes in der Region Donezk berichtet. Das Tempo lag bei etwa 1 km pro Tag.