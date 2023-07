Die ukrainische Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist um 23 % zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der 48. Woche des Getreideabkommens, vom 26. Juni bis zum 2. Juli, wurden 275,7 Tausend Tonnen landwirtschaftlicher Produkte über die Seehäfen der Region Odessa exportiert, das sind 23% weniger als in der 47. Das teilte der Pressedienst des ukrainischen Klubs für Agrarwirtschaft mit.

Nach Angaben des Klubs der Agrarwirtschaft wurden in der genannten Woche in den ukrainischen Häfen 6 Schiffe beladen, die noch nicht die notwendige Prozedur für die Weiterfahrt zu ihren Bestimmungsorten durchlaufen haben. Außerdem ist die Zahl der Schiffe, die zur Einfahrt kontrolliert wurden, zurückgegangen (letzte Woche – 4 Schiffe).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ernte in der Ukraine begonnen hat, so dass der Bedarf an Exporten von agroindustriellen Produkten aus der Ukraine in naher Zukunft deutlich zunehmen wird, wobei die derzeitige Exportrate unannehmbar niedrig ist.

In der 48. Woche des „Getreidekorridors“ wurden folgende Produkte am meisten exportiert: Mais (Anteil am Gesamtexport – 43%), Weizen (23%) und Sonnenblumenöl (23%). Die ukrainischen Erzeugnisse wurden in asiatische Länder (China, Indien und die Türkei), nach Europa (Niederlande) und Afrika (Dschibuti) geliefert.

Insgesamt hat die Ukraine seit der Eröffnung des Getreidekorridors vom 1. August 2022 bis zum 2. Juli 2023 32,8 Mio. Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse exportiert.