Der ukrainische Frachtumschlag in den Donauhäfen erreichte 2023 einen Rekord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Güterumschlag über die Donauhäfen erreichte 2023 einen Rekord und belief sich auf mehr als 29 Millionen Tonnen, was fast sechsmal mehr ist als in der Vorkriegszeit. Dies berichtete der Pressedienst des Ministeriums für Wiederaufbau am Montag, den 8. Januar.

„In der instabilen Sicherheitslage am Schwarzen Meer blieben die Donauhäfen eine der zuverlässigsten Exportrouten. Deshalb wurde ein großer Teil der Anstrengungen darauf gerichtet, die Arbeit dieser Häfen zu optimieren“, sagte der Leiter der Verwaltung der Seehäfen der Ukraine, Jurij Litwin.

Ihm zufolge werden im Jahr 2023 über 29 Millionen Tonnen Fracht über die Donauhäfen abgewickelt. Das ist ein Anstieg um fast das Sechsfache im Vergleich zur Vorkriegszeit. Auch die Zahl der Werften stieg auf 13.045 Einheiten im Vergleich zu 8.944 im Jahr 2022.

Zusammen mit den Unternehmen wurden 2023 23 Umschlagplätze in Betrieb genommen, und es ist geplant, 15 weitere derartige Investitionsprojekte in den Häfen von Ismajil und Reni zu realisieren.

Erinnern Sie sich daran, dass sich die Gesamtinvestitionen in die Infrastruktur der Donauhäfen laut Ministerpräsident Denys Schmyhal bereits auf etwa 100 Millionen Dollar belaufen haben.

Zuvor hatten die Mitgliedsstaaten der Donaukommission beschlossen, Russland wegen seiner Raketen- und Drohnenangriffe auf die untere Donau auszuschließen.