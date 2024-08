Ukrainische Luftabwehr schießt über Nacht 12 russische Drohnen ab, die in 5 Regionen operieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 30. August schoss die ukrainische Luftwaffe 12 von 18 von Russland abgeschossenen Drohnen ab. Die Luftabwehr war in den Regionen Winnyzja, Mykolajiw, Dnipro, Cherson und Sumy im Einsatz.

Dies teilte der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Mykola Oleshchuk, mit.

Nach Angaben des Kommandos hat Russland in der vergangenen Nacht eine ballistische Rakete des Typs Iskander-M von der besetzten Krim und 18 Kampfdrohnen des Typs Shahed-131/136 aus den Gebieten Prymorsko-Achtarsk und Kursk abgeschossen.

Infolge des Luftkampfes schoss die ukrainische Armee 12 Shahed-131/136 Angriffsdrohnen ab. Vier davon gingen vor Ort verloren (sie fielen von selbst).

Die Luftabwehr war in den Regionen Winnyzja, Mykolajiw, Dnipro, Cherson und Sumy im Einsatz.

Nach Angaben der Leiter einiger regionaler Militärverwaltungen wurden zwei Drohnen über der Region Mykolajiw und vier über der Region Dnipro abgeschossen.

Darüber hinaus führte die russische Armee in der Nacht zum 30. August einen Luftangriff auf Sumy durch. Die Staatsanwaltschaft stellte klar, dass Russland ein Unternehmen angegriffen hatte. Neun Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

In der Nacht zum 30. August griff Russland auch eine Industrieanlage in der Region Poltawa an: „In der Nacht hat der Feind mit einer Drohne eine Industrieanlage in der Region Poltawa angegriffen. Glücklicherweise wurde bei dem Angriff niemand verletzt“, schrieb Philip Pronin, Leiter der Militärverwaltung der Region Poltawa.