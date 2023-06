Ukrainische Piloten haben noch nicht mit der Ausbildung an F-16-Kampfflugzeugen begonnen - Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Jurij Ihnat, hat erklärt, dass die ukrainischen Piloten noch nicht mit der Ausbildung an den F-16-Kampfjets begonnen haben. Die ukrainischen Vertreter prüfen derzeit die Kapazitäten der Ausbildungszentren in Europa. Dies sagte er während eines TV-Marathon.

„Dass sie mit dem Lernen begonnen haben, muss ich täglich widerlegen. Denn die Piloten haben nicht mit der Ausbildung begonnen“, sagte Ihnat.

Ihm zufolge arbeiten Spezialisten verschiedener Ebenen in Europa und untersuchen die Kapazität dieser Ausbildungszentren, Basen, in denen ukrainische Piloten ausgebildet werden können – unter anderem an westlichen F-16-Flugzeugen.

„Ich erinnere daran, dass eine Koalition von Ländern gebildet wurde. Das Vereinigte Königreich hat die Führung in dieser Frage übernommen. Auch Dänemark hat angekündigt, dass dieser Prozess (Pilotenausbildung – Anm. d. Red.) stattfinden wird. Auch die Niederlande beteiligen sich an diesem Prozess. Und sobald die Piloten eingesetzt sind, werden wir sie informieren“, sagte ein Vertreter der ukrainischen Streitkräfte.